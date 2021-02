Possibile riapertura di palestre e piscine dal 6 marzo: la proposta del Ministero dello Sport

SI intravede una via di apertura per gli impianti sportivi. Si tratta in particolare di palestre e piscine, che nell’arco di questa pandemia si sono viste limitare in tutto e per tutto la propria attività. Una svolta potrebbe arrivare il 6 marzo, data in cui il nuovo DPCM potrebbe dare il via libera all’apertura di questi due settori. In questi giorni è stato presentato al Comitato tecnico-scientifico il nuovo documento, che esplica le nuove regole di riapertura, già in parte validate dal CTS. Tali nuove misure, riguardano per le piscine la garanzia di 10 metri quadrati a persona e il distanziamento anche in acqua con un numero massimo di persone in acquaia base alla dimensioni. Per le palestre invece, sarà obbligatorio mantenere la distanza minima di 2 metri per evitare assembramenti. In entrambi gli impianti non sarà possibile utilizzare docce e sarà indispensabile sanificare qualunque attrezzo si utilizzi. Inoltre, rimane obbligatorio per tutti gli operatori l’utilizzo della mascherina.

Questa che potrebbe rivelarsi una svolta per quanto riguarda la ripresa delle attività sportive, non consiste comunque in una riapertura generale. Tale concessione, dipenderà infatti dal colore delle regioni e riguarderà in primis gli gli sport individuali, poi quelli di squadra e infine quelli di contatto. La proposta del Ministero dello Sport, è quella dei permettere lo jogging e lo sport individuale nelle zone rosse, e la riapertura totale per palestre, piscine e tecnostrutture nelle zone gialle e arancioni. In quest’ultime la differenza consiste nel consentire attività sportive di contatto per gli sport di squadra, solo se svolti in fora individuale, in zona arancione. Mentre in zona gialla sono permessi sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: