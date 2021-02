Sconcerti: “Lazio allo stesso di livello di Juventus e Inter, ma non in classifica. Per quello serve qualcosa in più”

Il giornalista e opinionista Mario Sconcerti, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di TMW Radio, analizzando l’andamento stagionale della Lazio.

Queste le sue parole:

“I biancocelesti sono quarti è vero, ma i punti dalla vetta sono pur sempre 9. L’anno scorso prima del lockdown erano di meno. Per questo serve qualcosa in più che in questo momento non c’è. La squadra di Inzaghi è allo stesso livello di Juventus e Inter, ma non allo stesso livello di classifica.”

