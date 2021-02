SOCIAL | Falbo ricorda l’esordio in Serie A con la Juventus: “Ancora non ci credo” | FOTO

Luca Falbo, giovane terzino della Lazio, è stato girato in prestito alla Viterbese. Dopo aver giocato nella Primavera biancoceleste, mister Inzaghi, nella scorsa stagione, lo ha fatto anche esordire in Serie A con la Prima Squadra: era il 20 luglio e la Lazio affrontava a Torino la Juventus. Quella partita finì 2-1 per i bianconeri ma, nei minuti finali, Inzaghi tolse Luiz Felipe per far entrare Luca Falbo. Un’emozione unica per il classe 2000 che, ancora oggi, non crede di esser riuscito ad esordire in Serie A: attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha aperto il sondaggio nelle Stories “Fammi una domanda” e, alla domanda su come è stato il suo esordio in casa della Juventus, Falbo ha risposto: “Un’emozione unica e indimenticabile…ancora non ci credo”.

Non è stata però l’unica domanda sul mondo Lazio, infatti Falbo ha detto la sua su Milinkovic: “Un fenomeno” e Ciro Immobile: “Un vero bomber!”, per passare poi al giocatore della Prima Squadra con cui ha legato di più: “Con il boss! Stefan Radu”.

