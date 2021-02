TMW | Lazio, il miglior momento della Lazio coincide con la crescita del ritrovato Leiva

Immobile segna, sempre e comunque. Milinkovic è devastante e Acerbi dietro fa la differenza. D’accordo, ma se la Lazio è tornata in zona Champions con sei vittorie consecutive molto lo deve a Lucas Leiva. La squadra di Inzaghi ha infatti ricominciato a volare (nel 2021 solo due squadre in Europa hanno fatto più punti) proprio nel momento in cui il brasiliano ha ritrovato la condizione migliore. Il 34enne ha iniziato la stagione con qualche difficoltà fisica e ha pagato, come tutta la squadra, i tanti impegni. Poi è cresciuto, approfittando anche delle vacanze di Natale. E dall’inizio del nuovo hanno sta giocando su livelli altissimi.

Out per squalifica contro il Fiorentina il 6 gennaio, dal Parma le ha giocate tutte in campionato, facendosi trovare pronto nelle sfide cruciali: su tutte, contro Roma, quando si abbassava sulla linea di Acerbi per attirare fuori Veretout e creare spazi davanti. Nel 2021 ha ricominciato a prendere per mano la Lazio con il suo carisma e la sua qualità. Sia tecnica che tattica, perché l’ex Liverpool – l’equilibratore del gioco biancoceleste – non dà mai punti di riferimento e si muove sempre per creare superiorità numerica nella fase iniziale dell’azione. Immobile segna, Milinkovic domina ma Leiva fa il lavoro sporco necessario. Passa in secondo piano, ma non per questo è meno importante. E non è una casualità, che il miglior momento della Lazio coincida con il miglior momento di Leiva. Anche l’anno scorso, successe la stessa cosa. Perché dopo avvio a rilento, la sua forma è migliorata e ha aiutato la Lazio ad arrivare al primo posto in classifica prima del lockdown. Ora si preparerà una settimana al meglio per affrontare l’Inter domenica. Una gara che potrà dire tantissimo sulle future ambizioni biancocelesti. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

