Boninsegna: “Inter-Lazio? Sarà dura per entrambe. Immobile come tocca il pallone segna”

In vista della prossima gara di campionato tra Inter e Lazio, ai microfoni di Radiosei è intervenuto l’ex giocatore nerazzurro Roberto Boninsegna. Le sue parole:

“Sarà una partita dura per entrambe le squadre. La Lazio sta recuperando mentre all’Inter è rimasto solo il campionato e se dovesse andare male anche qui sarebbe un problema. La squadra di Inzaghi, soprattutto con i gol di Immobile è in grande spolvero. L’attaccante della Lazio è in un ottimo momento di forma, come tocca palla fa gol. Ovviamente però non c’è solo lui. L’Inter vive su Lukaku, lui e Lautaro si completano. A centrocampo manca qualcosa ai nerazzurri, al contrario della Lazio”.

