Buon compleanno a Francesco Acerbi: il difensore della Lazio compie 33 anni

Gionata speciale per Francesco Acerbi, che spegne oggi 33 candeline. Il difensore della Lazio, nato il 10 febbraio 1988, è arrivato tra le file biancocelesti nell’estate del 2018 e da quel momento è divenuto un elemento insostituibile e fondamentale. La passione e la determinazione che mostra in ogni partita, lo hanno portato a raggiungere l’importante record personale delle 149 presenze consecutive tra Sassuolo e Lazio. Sono 91 quelle collezionate finora con la maglia biancoceleste, coronate dalla vittoria di una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana. Un carattere il suo da vero “leone” sia in campo che nella vita, che lo rende una persona ampiamente adorata e stimata.

