CdS | Lazio-Strakosha, tutta la verità al rientro

Dopo le dichiarazioni rilasciate a Sky Deutschland, Thomas Strakosha ha attirato su di sé ulteriori dubbi sul suo rientro in campo. L’estremo difensore, ai box per infortunio, è in Germania per le cure del caso: la sua situazione ultimamente sta facendo discutere, visto che dall’arrivo di Pepe Reina il portiere ha perso la sua titolarità, complici anche alcuni avvenimenti (positività, stiramento, ginocchio dolorante) che hanno rallentano il suo reintegro. Come riporta il Corriere dello Sport, Thomas è in attesa che lo specialista che lo sta seguendo gli dial’ok per rientrare poi in Italia: se non subito, un chiarimento con la società immaginabile, visto soprattutto che è in scadenza nel 2022 ed è tra i giocatori in attesa di una chiamata da parte della società. A marzo compirà 26 anni e c’è da capire che futuro lo attenderà a Roma: per ora non sarà disponibile contro l’Inter, proverà ad esserci con la Sampdoria o, in alternativa, l’obiettivo è esserci per Lazio-Bayern del 23 febbraio.

