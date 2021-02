CdS | Una profezia di Inzaghi e la Lazio si è risvegliata

La Lazio è tornata in piena corsa per i vertici della classifica: dopo un avvio tormentato da assenze, mister Inzaghi ha ritrovato la rosa quasi al completo, pronta ad affrontare qualsiasi sfida. E, come riporta il Corriere dello Sport, lo stesso tecnico già aveva “predetto” tutto: l’allenatore laziale infatti dopo il pari in casa del Genoa ed il 9′ posto in classifica commentò “Non è finita, facciamo un nuovo pilottò di vittorie“. Non si è sbagliato affatto, tant’è che la sua squadra ha collezionato 6 vittorie di fila in campionato, nate proprio dal patto di inizio gennaio tra lui ed il suo gruppo.

