La notizia vola dalla Turchia, dove il giornale turco Milliyet ha messo sulle tracce di un calciatore del Besiktas proprio la Lazio. Secondo il quotidiano, infatti, i biancocelesti vorrebbero acquistare le prestazioni sportive di Dorukhan Tokoz, centrocampista difensivo della compagine di Istanbul. Il ragazzo è del 1996, compirà 25 anni il 21 maggio di quest’anno: gioca in Nazionale, nella stagione in corso ha totalizzato 22 presenze tra Super Lig, Europa League e Champions. Secondo Milliyet, il giocatore avrebbe già rifiutato una prima offerta per il rinnovo del contratto da poco meno di 1 milione di euro, che scadrà, infatti, a giugno del 2021.

Ad osservarne le prestazioni, ci sarebbero anche l’Udinese ed il Real Betis, ma sembra che gli osservatori biancocelesti lo abbiano già visto da vicino. Sul versante turco, d’altronde, la Lazio ha già colpito con Vedat Muriqi quest’estate ed Igli Tare è quindi molto attento ai giocatori della Super Lig. Il colpo arriverebbe a parametro zero e andrebbe a rinforzare la pedina di centrocampo che equivale al ruolo di vice-Leiva.