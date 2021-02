Europa League, Benfica-Arsenal si gioca a Roma

Dopo lo spostamento di sede di Real-Sociedad-Manchester United e Molde-Hoffenheim, anche la sfida dei sedicesimi di Europa League tra Benfica e Arsenal si disputerà in campo neutro. Più precisamente, come reso noto dal sito ufficiale UEFA, la sfida andrà in scena giovedì 18 febbraio alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico che, per una sera, non ospiterà la Lazio o la Roma.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: