FORMELLO | Torna Cataldi, Luis Alberto gestisce le energie. Assente Akpa Akpro

A Formello continua la preparazione della Lazio in vista del posticipo serale di domenica contro l’Inter: i soli assenti della seduta odierna sono stati Strakosha, Luiz Felipe e Akpa Akpro. Da sottolineare invece la presenza del portiere Furlanetto, aggregato dalla primavera.

Numerose le attività svolte durante l’allenamento, tra cui l’attivazione con mobilità articolare sugli ostacoli alti, ed esercizi di possesso palla tra arancioni e gialli: per questione numerica, Armini non ha preso parte all’esercizio. Al termine del possesso, Luis Alberto è rientrato negli spogliatoi per il solito fastidio all’adduttore.

Successivamente ci sono stati gli allunghi sui 50 metri, e la partitella tra arancioni e gialli, alla quale oltre a Luis Alberto non ha partecipato neanche Acerbi.

