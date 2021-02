Il Messaggero | Lazio, Acerbi il muro per respingere l’Inter e portare la Lazio in Champions

Dal suo arrivo a Roma è diventato uno dei punti fermi della squadra di mister Inzaghi: Francesco Acerbi, che oggi spegne 33 candeline, è sempre più parte integrante del gruppo laziale. Come sottolinea Il Messaggero, il difensore è un muro ed è sempre più maturo. Domenica ha effettuato il lancio perfetto per la torre di Milinkovic ed il gol di Immobile, immobilizzando inoltre Pavoletti ed intervenendo in scivolata su Marin quando i sardi si sono fatti vedere nell’area biancoceleste. In difesa, davanti a Reina, è il leader assoluto: 121 apparizioni, 6 reti e 5 assist. Doveva far dimenticare de Vrij e lo ha cancellato in un attimo: domenica se lo ritroverà contro ed il Leone si dovrà far trovare pronto per fronteggiare l’impegno con l’Inter e riportare la Lazio verso la Champions.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: