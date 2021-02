Il Tempo | Lazio, Inzaghi prepara la prova di maturità

La Lazio, dopo le 6 vittorie ottenute in campionato, è tornata ai piani alti della classifica. E, come annunciato da mister Inzaghi nella conferenza dopo la vittoria dell’Olimpico contro il Cagliari, ora l’obiettivo è mantenere quanto raccolto. Domenica i capitolini affronteranno l’Inter ed ora, come evidenzia Il Tempo, inizia il difficile: l’allenatore laziale è inoltre in cerca della vittoria numero 100 sulla panchina biancoceleste (Zoff è arrivato a 73). Intanto, dopo aver concesso un giorno di riposo ai suoi, oggi a Formello ritroverà la squadra per preparare la trasferta di domenica che sarà un vero e proprio banco di prova per i capitolini.

