Insulti razzisti verso i calciatori? Instagram disabiliterà gli account di chi discrimina

Dopo che nelle ultime settimane alcuni calciatori in Inghilterra (tra cui Martial, Tuanzebe, Rashford, James) erano stati protagonisti di proteste in merito ad insulti razzisti ricevuti in rete, Instagram ha annunciato che punirà chi discrimina, disabilitando così gli account che inviano ripetutamente messaggi razzisti.

Come riportato anche da Gianlucadimarzio.com, l’annuncio è arrivato direttamente dal manager delle politiche sui contenuti di Facebook (azienda proprietaria di Instagram), Fadzai Madzingira, che ha commentato così: “ Prenderemo misure più forti contro le persone che violano le regole dei messaggi diretti di Instagram, li rimuoveremo direttamente dalla piattaforma”.

