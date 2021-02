Papà Inzaghi: “Simone si prende volentieri delle ore libere, Pippo è malato del suo lavoro”

Intervistato ai microfoni di Repubblica, nell’edizione di Bologna, il padre di Filippo e Simone, Giancarlo Inzaghi, ha raccontato tra le altre cose, come vive le partite dei figli: “Io le guardo chiuso in una stanza con le tapparelle abbassate. A volte chiamo Pippo alle otto e mezza di sera ed ha appena finito di fare la doccia. E’ letteralmente malato del suo lavoro, se lo tiri via dal campo, è morto. Se è così anche suo fratello Simone alla Lazio? No, lui le sue ore libere se le prende volentieri. Poi si cercano molto e si danno consigli a vicenda. Sia io che mia moglie siamo molto tifosi dei nostri figli, ma non abbiamo mai visto una partita insieme. Lei sta in camera da sola, io in sala, perché non voglio vedere o sentire nessuno. Ci parliamo da una camera all’altra per tenerci informati, nel caso in cui giochino in contemporanea, ma di rado ci diamo il cambio“.

