PRIMAVERA1 | La Lazio ospita l’Empoli per tornare a sorridere. Si rivede Raul Moro

Ripartire dal trionfo in Coppa Italia contro l’Atalanta per tornare a fare punti in campionato dopo due sconfitte consecutive con Milan e Juventus. Questo l’imperativo d’obbligo in casa Lazio Primavera: i due k.o. subiti dalla ripresa della stagione hanno fatto crollare i biancocelesti nei bassifondi della classifica a soli nove punti, due in più del Genoa terzultimo che, tra l’altro, ha una gara da recuperare. I bonus annuali sono terminati con i ragazzi di Menichini che, per loro fortuna, già questo pomeriggio alle 15 al Mirko Fersini avranno l’occasione per tornare a fare risultato contro l’Empoli, avversario complicato, ma ideale per ritrovare certezze. La stagione, che culminerà con i trentaduesimi di Youth League e i quarti di Coppa Italia, entra nel suo momento caldo: capitan Marino e compagni hanno un bisogno disperato di fare bottino pieno già oggi pomeriggio per allontanare il più possibile lo spettro retrocessione.

L’avversario

Il calendario pone quest’oggi opposto alla Lazio, come anticipato, l’Empoli. I toscani, a quota nove come i biancocelesti ma con una partita in meno, arrivano a Formello carichi del tris rifilato alla Fiorentina domenica nel recupero della quinta giornata, ma con un ruolino di marcia fatto di risultati altalenanti che evidenziano una buona capacità realizzativa (15 reti siglate) accompagnata da una fase difensiva non perfetta (15 gol subiti). Contro i biancocelesti, il tecnico Antonio Buscè si affiderà con molta probabilità ancora una volta al 4-3-1-2 dove a spiccare sono le doti del trequartista Baldanzi, autore di 4 reti e 2 assist in campionati, e le qualità di Asslani, capace di realizzare da centrocampista 3 gol e due passaggi decisivi. Al Fersini si prospetta un match ricco di emozioni dove la Lazio dovrà essere innanzitutto brava a difendersi per poi colpire al momento giusto.

Le altre gare della nona giornata

Bologna-Milan 3-0, Spal-Fiorentina, Atalanta-Sampdoria, Genoa-Juventus, Torino-Cagliari, Ascoli-Sassuolo, Inter-Roma

La probabile formazione

Sul fronte Lazio, le basi solide su cui ripartire vanno ricercate nella grande impresa di Coppa Italia contro l’Atalanta quando, l’iniziale svantaggio subito dopo pochissimi minuti, è stato ribaltato con tre reti messe a segno con pazienza e determinazione. Contro l’Empoli, da un lato, servirà evitare cali di concentrazione cronici che hanno portato i capitolini ad avere la seconda peggiore difesa del campionato con 18 gol subiti e, dall’altro, sarà necessario prendere in mano il pallino del gioco come accaduto a Zingonia contro i bergamaschi. Rispetto al match di Coppa Italia, non mancano però le novità nel 4-3-1-2 di Menichini: così, se tra i pali Gabriel Pereira sostituirà ancora l’indisponibile Furlanetto, in avanti Shehu riprenderà il suo posto da titolare a supporto di Nimmermeer e di uno tra Castigliani (tra i migliori con i nerazzurri) e Raul Moro che, archiviate le noie muscolari, è pronto a ripartire dalla doppietta rifilata alla Fiorentina lo scorso 30 ottobre.

LAZIO (4-3-1-2) : Gabriel Pereira; Novella, Adeagbo, Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Raul Moro (Castigliani), Nimmermeer.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: