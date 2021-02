SOCIAL | Acerbi, gli auguri sono doppi: il difensore della Lazio diventerà papà – FOTO

Gli auguri per Francesco Acerbi sono doppi. Nel giorno del suo 33° compleanno infatti, il difensore della Lazio ha annunciato, attraverso il proprio profilo Instagram, che diventerà papà. Il leone biancoceleste, nel messaggio in cui ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti, ha svelato così che la sua compagna Claudia è in dolce attesa.

