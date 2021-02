Sport e Salute, Cozzoli: “Auspichiamo il nuovo Governo faccia riprendere lo sport”

(ANSA) – ROMA, 10 FEB – “Auspichiamo che il nuovo governo faccia riprendere lo sport con la cautela necessaria, ma anche con un po’ di coraggio“. Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute durante la presentazione della nuova partnership tra gli Internazionali BNL d’Italia e Reale Mutua. Poi ha aggiunto: “Quello che manca è lo sport di base, non dobbiamo accontentarci di vederlo in tv. Lo sport in questo periodo può dare un segnale di ripartenza“. (ANSA)

