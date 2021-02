Bayern Monaco, Muller positivo al covid: in dubbio con la Lazio?

Questa sera alle 19.00 il Bayern Monaco è impegnato nella finale del Mondiale per club contro i messicani del Tigres. Tuttavia a poche ore del match è giunta una brutta notizia: i bavaresi dovranno fare a meno di Thomas Muller.

L’attaccante, in mattinata, è risultato positivo al coronavirus e non potrà quindi prendere parte né alla finale di questa sera né alla gara di Bundesliga in programma lunedì. Resta da capire se Muller riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di Champions League contro la Lazio in programma martedì 23 febbraio.

