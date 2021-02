Braga-Porto, giocatori costretti a spingere l’ambulanza

Come riportato da sportface.it, durante la semifinale di andata della Coppa portoghese tra Porto e Braga, il difensore Carmo ha subito un grave infortunio dopo l’intervento da parte dell’avversario Diaz, espulso dopo la consultazione del VAR. I giocatori di entrambe le squadre, vista la situazione, hanno chiamato i soccorsi: l’ambulanza è arrivata in ritardo e ha avuto problemi nel ripartire, tant’è che i calciatori sono stati costretti a spingerla a mano. Il Porto, con un uomo in meno, ha subito una seconda espulsione e il goal del pareggio del Braga, prossimo avversario della Roma in Europa League.

