Elezioni AIA, Trentalange: “Dobbiamo arrivare al giorno di un arbitro che parla in conferenza stampa”

Il candidato alle prossime elezioni AIA, Alfredo Trentalange, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Cosa voglio cambiare nell’Associazione degli Arbitri? Non sono il nuovo, ma l’esperienza che porta del nuovo. Credo che si debba provare a respirare un’aria di condivisione e progettualità, innovazione. Gli arbitri non devono essere ricordati per gli errori, ma per l’impegno, per come preparano le partite. Sono persone, quindi dobbiamo aprirci e farci conoscere. Gli arbitri hanno mezzi culturali e strumenti per parlare e dare una chiave di lettura degli eventi. Certo, se ci sono decisioni del Giudice Sportivo sarebbe sconveniente, ma non è sempre così, ce ne sono tanti di natura tecnica, come la VAR. Tutto ciò che serve a parlare la stessa lingua, tra calciatori, allenatori, giornalisti, è positivo. Se arriverà il giorno di un arbitro in conferenza stampa? Dobbiamo arrivarci. Molte volte a fare la differenza è il pregiudizio, quindi dobbiamo imparare a condividere”.

