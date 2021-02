ESCLUSIVA | Inter-Lazio, il doppio ex Ballotta: “Il risultato può segnare la stagione di entrambe. Inzaghi? Anche a biliardo voleva vincere a tutti i costi”

Domenica sera alle 20:45 andrà in scena a San Siro una partita fondamentale, una di quelle che può influenzare l’andamento di una stagione e gli obiettivi perseguibili. Si tratta di Inter-Lazio, la seconda della classe che affronta la quarta, con sette punti di distanza e due obiettivi in partenza diversi, ma che il risultato finale potrebbe a sua volta modificare. Per parlare di questa sfida e di altro, è intervenuto il doppio ex Marco Ballotta in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Come arrivano secondo te le due squadre? C’è una favorita?

E’ una partita molto delicata per entrambe le squadre. Un risultato positivo o negativo può segnare l’andamento della stagione, mentre con un pareggio si può rimanere abbastanza tranquilli da entrambe le parti. L’Inter proviene dall’eliminazione in Coppa Italia che fa del campionato il loro unico obiettivo e si concentrerà totalmente su questo, portandolo a termine nel migliore dei modi. La Lazio in questo periodo sta ottenendo degli ottimi risultati, con una striscia di vittorie. Sarà una bella partita che entrambi vorranno vincere.

Considerando in particolare questo momento, quali sono i punti di forza di entrambe le parti?

Nell’Inter Lukaku ha dimostrato ino ad oggi che è quello che può risolvere le partite, fai fatica a marcarlo. In coppa Demiral e De Light hanno dovuto fare una partita strepitosa e non gli hanno fatto quasi mai vedere la palla, ma può comunque fare la differenza. Anche ad Hakimi un occhio di riguardo, poiché quando parte è pericoloso. Nella Lazio ci sono alcuni giocatori che possono trovare la giocata, ma in un mimento così positivo le giocate escono più facilmente. E’ un periodo in cui lo spirito può fare la differenza.

Pensi che sia tornata la Lazio pre-lockdown?

L’unico dubbio che posso avere sulla Lazio è quando si devono giocare le partite infrasettimanali. Ha avuto sempre un calo, dallo scorso anno quando è ripartito il campionato a quest’anno quando c’è stata la Champions. Passato il turno, hanno ritrovato il rullino di marcia da Lazio. Ora sta tornando la Champions, sono un paio di partite, sperando che ce ne siano di più, che vanno comunque gestite. L’esperienza passata può servire, ma l’unico dubbio è quello. Giocare tante partite non è facile per nessuno, ma magari ci sono squadre con giocatori più preparati per questo tipo di partite.

Tra i compagni che hai avuto alla Lazio c’è anche l’attuale tecnico Simone Inzaghi. Ti aspettavi in così poco tempo questo suo percorso da allenatore?

Ti puoi aspettare che tutti gli ex giocatori possono fare gli allenatori, ma magari che in così poco tempo si diventi bravo come lo è diventato lui magari non te lo aspetti. Magari qualcuno lo puoi intuire, come Mancini, che sembrava un allenatore in campo. Ma Simone era il classico giocatore leggero che si divertiva. Conosceva a fondo tutti i giocatori di ogni squadra e magari quella poteva essere un’indicazione. La casa Lazio è quella in cui lui sta benissimo e magari andrebbe misurato in altre città, ma al momento è giusto che rimanga alla Lazio perché sta facendo cose straordinarie. Sono venti anni che sta alla Lazio e magari sarà l’unico allenatore ad aver allenato una sola squadra. Non si sa mai ma ce lo si augura perché sta facendo cose straordinarie.

Hai curiosità che ti legano a lui?

Il sabato sera spesso giocavamo a biliardo e la stessa volontà che aveva di vincere le partite la usava anche lì, a costo magari di rubare dei punti. Voleva vincere a tutti i costi, nel bene e nel male, in qualunque modo.

Quando sei andato via dalla Lazio la prima volta nel 2000 sei approdato proprio all’Inter, con cui hai giocato la prima partita da titolare proprio contro la squadra biancoceleste in Supercoppa Italiana. Come hai affrontato quella gara?

TI dico la verità… per me era un’amichevole. Giocare contro i miei ex compagni con cui sono stato insieme fino al mese prima è stata una bella soddisfazione, ma era comunque una partita tra amici. Giocare a Roma contro di loro è stata per me un’amichevole, nonostante fosse comunque una coppa importante. Ma c’è da considerare anche che comunque la Lazio aveva vinto tutto l’anno prima, quindi è comunque una coppa conquistata dopo un percorso strabiliante fatto la stagione precedente.

Dopo aver fatto il portiere sei passato in attacco…

Si, mi è sempre piaciuto giocare in mezzo al campo e dopo il portiere, con gli amici, ho deciso di giocare in attacco. Eravamo in prima categoria e si, mi son divertito quei 4/5 anni prima che iniziassi a fare l’allenatore.

Parlando per l’appunto dell’attacco, pensi che Immobile continuerà su questa strada fino a consacrarsi tra i migliori della storia della Lazio?

Sta già dimostrando molto e sta salendo velocemente la classifica. Sono diversi anni o che fa tra i 25 ed i 35 gol. Verrà annoverato tra i campioni goleador della Lazio, questo è indubbio ed i numeri parlano per lui.

Considerando l’attuale rosa, ci sono dei giocatori che avrebbero potuto far parte della squadra del 2000?

Alcuni si, avrebbero potuto far parte della rosa, ma nell’undici titolare era complicato. Prendendo proprio Immobile, noi davanti diciamo che stavamo benino, però qualche partita avrebbe potuto giocarla. Poi ovviamente dipende anche dai tempi diversi e dal tipo di gioco, ma sicuramente come lui anche qualche altro giocatore avrebbe potuto farne parte. Questa attuale è assolutamente una buona Lazio.

