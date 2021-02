Figc, aperta un’indagine su Totti e la sua società

Come riporta Sport Mediaset, è stato aperto un fascicolo d’indagine dalla commissione agenti della Figc sull’operato della CT10 Management, la società di consulenza e scouting di Francesco Totti. L’obiettivo è capire se l’ex capitano giallorosso eserciti o meno la funzione del procuratore sportivo senza però averne il titolo. E’ questa l’accusa mossa dall’Assoagenti che, presentando l’esposto, ha portato all’apertura dell’indagine. Già qualche tempo fa lo stesso Totti in un’intervista aveva provato a chiarire la situazione. “Non esercito l’attività di agente sportivo – aveva spiegato –, ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti”.

La nuova società di Francesco Totti è nata circa un anno fa, fondata con l’obiettivo di prestare servizi nel settore delle attività sportive, sia in Italia che all’estero. L’ex capitano giallorosso lavora assieme al procuratore Giovanni Demontis, amministratore unico e possessore del 51% del capitale sociale.

