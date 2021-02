FORMELLO | Gestione per Acerbi e differenziato per Akpa Akpro

In vista della partita di questa domenica contro l’Inter, a Formello continua la preparazione della squadra biancoceleste: riscaldamento iniziale con corsetta blanda, poi torello con la squadra divisa in due gruppi. In seguito esercizi con gli elastici; per Radu e Cataldi circuito di forza. Poi partitella a tre squadre: fluo vs arancio vs blu. Partitella vinta dai gialli con tanto di foto. Immobile (arancione) è uscito dal campo calciando un ostacolo nervoso Nel frattempo Akpa Akpro ha svolto un allenamento differenziato: prima conduzione del pallone con variazione di ritmo, poi allunghi molto blandi.

Assenti nella giornata odierna: Strakosha, Acerbi e Luiz Felipe.

