La Federcalcio apre un’inchiesta sui fatti di Juventus-Inter

La semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter rischia di diventare un caso. Complice quanto accaduto tra il tecnico nerazzurro Antonio Conte e il dirigente bianconero Andrea Agnelli, protagonisti di condotte anti-sportive fatte di insulti e gestacci dall’una e l’altra parte. Circa un’ora fa il Giudice Sportivo aveva deciso di non prendere alcun provvedimento in merito. Di diverso avviso però la Federcalcio, che, presieduta da Giuseppe Chinè, ha deciso poco fa di aprire un’inchiesta“relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter”. Come riportato da Ansa.it il primo ad esser convocato è il quarto uomo Chiffi. Si attendono sviluppi sulle possibili sanzioni all’indirizzo dei protagonisti di un altro spiacevole episodio nel mondo calcistico.

