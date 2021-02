La Repubblica | Diritti tv, vicino l’ok a Dazn ma la Serie A è dubbiosa

L’Italia e la Serie A sono pronte per vedere il calcio in streaming? E’ questa la domanda che il bando per la cessione dei diritti tv 2021/2024 impone di porsi. Prima di tutto ai presidenti delle 20 squadre che nelle prossime ore dovranno decidere se consegnare le immagini del campionato al miglior offerente.

Le trattative con le tv hanno prodotto un’offerta da 840 milioni di Dazn: la migliore per distacco. Per questo almeno 11 società, o forse anche 12, hanno deciso di accettarla. Servono 14 voti nell’assemblea convocata oggi ma sarà difficile che arrivino subito. A quel punto il campionato sarebbe trasmesso interamente via smart tv, pc, tablet, smartphone: 7 partite in esclusiva Dazn più 3 in co-esclusiva. (Un po’ come accade già in Germania)

Gli scettici, favorevoli al prosieguo dell’accordo con Sky fanno presente che a settembre 2020 ben 6 delle 17,86 milioni di reti domestiche erano inadeguate alla trasmissione e solo il 44% delle famiglie avrebbe una linea in grado di reggere la visione del calcio. Inoltre Sky è il partner tradizionale e nessuno più garantire che tutti i suoi abbonati si convertano a Dazn e che il campionato di Serie A riesca a mantenere la sua platea senza perdere valore. Ecco perchè la Lega Serie A è spaccata e non decide.

