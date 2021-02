Mondiale per club, il Bayern Monaco si aggiudica il trofeo contro il Tigres

Dopo il successo ottenuto per 0-2 contro l’Al Ahly, il Bayern Monaco ha giocato oggi la finale del Mondiale per club contro i messicani del Tigres. Dopo un primo tempo equilibrato, dove il VAR aveva annullato il gol dei tedeschi con Kimmich, il Bayern Monaco ha sbloccato la gara al minuto 59′, grazie al gol del difensore francese Pavard, che ha deciso la partita terminata 1-0. Ennesimo trofeo ottenuto dai tedeschi e dall’allenatore Hans-Dieter Flick: la sfida alla Lazio si avvicina, e il Bayern Monaco ci arriverà con un trofeo in più.

