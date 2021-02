Serie A, rinviata decisione per i diritti tv

Come riportato da tuttomercatoweb.com, nel pomeriggio di oggi l’Assemblea della Lega Serie A si è riunita nel rispetto delle normative anti-covid-19 in un Hotel di Milano. Durante la riunione, Sky e Dazn hanno illustrato ai Club riuniti la propria offerta sui diritti televisivi 2021-2024 per il territorio italiano. Al termine della presentazione è stato deciso di aggiornarsi in una nuova assemblea che si terrà giovedì prossimo, in prossimità delle elezioni federali.

