SOCIAL | Immobile e la richiesta a Ciccio Graziani: "Voglio diventare un bomber anche su Fifa!" – VIDEO

Ciro Immobile e Ciccio Graziani sono i protagonisti di un simpatico spot di FIFA 21, la nuova versione del gioco su Playstation 5 , che sta facendo divertire i tifosi. Il bomber biancoceleste, in un video pubblicato sui social, fa una particolare richiesta a mister Graziani: “Dammi qualche consiglio per vincere in modalità multi player e diventare un bomber anche su Fifa! Mi raccomando mister dammi una mano!” Graziani replica al vincitore della Scarpa D’Oro consigliandogli di scegliere bene la formazione e, in particolare, la difesa. E infine aggiunge: “E poi basta fare il furbo, non ti devi affidare solo all’intelligenza artificiale, lo sai!”

Qui il video completo dello spot:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)





