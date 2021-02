Tuttosport | Amuleto Reina, contro l’Inter lo spagnolo si esalta

Simone Inzaghi punta la settima vittoria consecutiva a San Siro contro l’Inter e lo fa aggrappandosi all’amuleto Pepe Reina. Tuttosport si sofferma sul dato che vede il portiere spagnolo spesso decisivo nelle vittorie contro i nerazzurri. In particolare, Reina ha affrontato i nerazzurri 10 volte con la maglia del Napoli e del Liverpool, vincendo in 5 confronti e perdendo in 2, subendo in totale solo 5 gol. Acquistato per fare il vice Strakosha, lo spagnolo ha guadagnato posizioni e fiducia, complice l’infortunio dell’albanese. Contro il Cagliari, Reina ha disputato la sua 600ª presenza nei 5 maggiori campionati europei.

