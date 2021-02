CdS | Primavera, Tare furioso: squadra convocata a Formello alle sei di mattina

Il 2021 della Primavera della Lazio è iniziato nel peggiore dei modi: tolta la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta sono arrivate tre sconfitte in campionato contro Milan (0-3), Juventus (2-0) e infine Empoli (2-6). I ragazzi di Menichini sono precipitati al quartultimo posto, con una partita in più rispetto a Genoa, Torino e Ascoli, che chiudono la graduatoria del campionato Primavera 1. Piena zona playout. Insomma, serve un cambio di tendenza se non si vuol rischiare di retrocedere nuovamente come tre stagioni fa. La società è intervenuta ieri con il pugno di ferro. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Primavera è stata convocata alle sei di mattina a Formello e un’ora dopo era già in campo per l’allenamento. Igli Tare, sempre presente sugli spalti per le partite dei giovani biancocelesti, ha alzato la voce e ha chiesto un’immediata reazione a partire dall’incrocio con la SPAL del 18 febbraio. Lì non saranno più ammessi errori.

