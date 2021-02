Classifica assist: i numeri della Lazio e il confronto con la scorsa stagione

Per definizione l’assist è il passaggio che mette un giocatore in condizione di tirare in rete. E come sappiamo, nel calcio, oltre ai gol contano molto anche loro.

Giunti alla 22ª giornata di Serie A, in cui nell’affascinante match delle 20:45 di domenica si affronteranno Inter e Lazio, è lecito riportare qualche numero. Dopo 21 giornate di campionato la Lazio ha totalizzato nel complesso 26 assist.

I centrocampisti sono coloro da cui ci si aspettano le grandi giocate ma soprattutto l’ultimo passaggio, spesso sopraffino, capace di mandare in gol l’attaccante. E nel centrocampo della Lazio la qualità di certo non manca. Al vertice della speciale classifica a tinte biancocelesti troviamo infatti un centrocampista: Sergej Milinkovic-Savic, a quota 6 (terzo in quella generale della Serie A e dietro al romanista Mkhitaryan e al milanista Calhanoglu con 8 assist).

Secondi a pari merito ci sono gli esterni Manuel Lazzari e Adam Marusic con 4 assist.

Più in basso troviamo invece Ciro Immobile e Joaquin Correa rispettivamente a quota 3 e 2.

Con una sola assistenza Acerbi, Parolo, Fares, Patric, Akpa Akpro, Radu e Andreas Pereira.

Rispetto alla scorsa stagione, sempre dopo 21 giornate di campionato, la squadra di Simone Inzaghi ha registrato 5 assist in meno, furono infatti 31 gli assist fino a quel punto della stagione.

In cima alla classifica c’era ancora un centrocampista: Luis Alberto – ancora a 0 in questa stagione – il quale ha avuto decisamente la meglio sui suoi compagni realizzando 11 assist (16 a fine campionato laureandosi miglior assistman del torneo). Poi Immobile e Milinkovic, entrambi con 5 assistenze, Acerbi a 2 e Lulic, Luiz Felipe, Lazzari, Lukaku, Correa, Jony, Leiva e Caicedo a 1.

