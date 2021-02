FORMELLO – Continua la marcia d’avvicinamento all’Inter. Acerbi e Akpa Akpro in gruppo

L’Inter si avvicina e la Lazio accelera i ritmi. Questo pomeriggio i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per continuare l’avvicinamento al big match di San Siro: dopo una prima fase di riscaldamento seguita da esercizi sulla rapidità, Inzaghi, che ha potuto fare affidamento sul rientro in gruppo completo di Acerbi ed Akpa Akpro, ha diviso il gruppo in due squadre che si sono fronteggiate in moduli speculari. In vista di domenica sera, sono sempre meno i dubbi di formazione da sciogliere con il tecnico piacentino pronto a schierare nuovamente la Lazio anti Cagliari: l’unico ballottaggio ancora vivo è quello tra Patric e Musacchio come terzo centrale difensivo con l’argentino al momento leggermente favorito. Assenti di giornata, oltre ad Armini aggregato alla Primavera, i soliti noti Strakosha e Luiz Felipe.

