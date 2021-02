Francesco Panella: “Inzaghi? E’ innamorato della Lazio, credo che continui questa storia d’amore”

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia è intervenuto Francesco Panella, noto ristoratore italiano di fede laziale. Tra i vari temi trattati, c’è ovviamente la Lazio ed il suo allenatore, Simone Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ora sono a Roma e riesco a seguire meglio la Lazio non avendo cambi di orario. In America la vedo alle sei o alle nove del mattino, oppure alle 14 che equivale alla sera in Italia.

La rivalità tra Lazio e Roma è qualcosa di fantastico, un senso di goliardia che non trovi da nussun’altra parte. Forse ci si avvicina il derby di Genova tra Sampdoria e Genoa”.

Ed infine su mister Inzaghi: “Tra cinquanta/sessanta anni parleremo della storia più longeva e vincente della Lazio. Parliamo di un ragazzo incredibile, di una famiglia incredibile, dai genitori alla moglie Gaia. E’ innamorato della Lazio, credo che continui questa storia d’amore. Attraverso il suo modo di essere ci rappresenta a tutti noi, e noi siamo orgogliosi di avere un mister così”.

