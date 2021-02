Inter, Sanchez avverte la Lazio: “Credo nelle mie capacità. Faccio cose che gli altri non fanno”

In vista della gara di domenica sera a San Siro, Inter-Lazio, il club nerazzurro ha pubblicato il consueto “match day programme” con curiosità e interviste ai calciatori. Questa è stata la volta dell’attaccante Alexis Sanchez che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La mia miglior caratteristica? Gli uno contro uno, avere una visione a 360 gradi e fare cose che altri non fanno. Mi fido del mio istinto e delle mie capacità”.

E sul suo rapporto con i compagni svela: “Io e Vidal abbiamo imparato tante cose insieme, dalle sfide al Colo Colo, al Mondiale Under 20, una bellissima esperienza che ci ha permesso di conoscerci ancora di più. Ora siamo qui e lui è cresciuto molto come persona e come giocatore. Lukaku? È una persona sempre positiva, sorridente, che ama imparare. Ogni giorno ci mette il massimo e si vede anche da come sta crescendo con il mister”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: