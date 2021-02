Lazio, addio Bruno Viana: è un nuovo giocatore del Flamengo

Dopo l’arrivo di Musacchio, le ultime ore di mercato avevano accostato alla Lazio il difensore dello Sporting Braga Bruno Viana con una trattativa svanita quasi sul nascere. Il brasiliano classe ’95 ha comunque deciso di lasciare il Portogallo preferendo tornare in patria: è di poche ore fa l’annuncio del suo approdo al Flamengo come reso noto dal club rossonero via social.

Desde a infância em Macaé, ele sonhava em representar a Maior Torcida do Mundo. O momento chegou, e agora este Manto é teu! Seja bem-vindo, Bruno Viana! #BrunoVianaChegou pic.twitter.com/NaXMY96vaF — Flamengo (@Flamengo) February 12, 2021

