Lazio-Bayern Monaco, i bavaresi perdono Gnabry

Guai in arrivo per il Bayern Monaco in vista degli ottavi di Champions League contro la Lazio. Nella corso della finale del mondiale per club, che ha consegnato ai tedeschi il sesto titolo in un anno, i bavaresi hanno dovuto fare i conti con l’infortunio alla coscia sinistra di Serge Gnabry con il classe ’95 che sarà obbligato a rinunciare alla sfida con i biancocelesti. A renderlo noto il sito ufficiale del Bayern Monaco attraverso un comunicato.

