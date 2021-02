LAZIO WOMEN | Di Giammarino: “Sfortunate con il Cittadella, Morace ci dà una grande carica”

Virginia Di Giammarino, centrocampista della Lazio Women, è intervenuta nel pomeriggio ai microfoni ufficiali di Lazio Style Radio per commentare la scorsa gara con il Cittadella e il prossimo match contro il Tavagnacco:

“Domenica sarà una gara difficile, ma soprattutto importante per muovere la classifica e prenderci i tre punti. Settimana scorsa abbiamo avuto sfortuna, prendendo gol all’ultimo minuto. Sicuramente potevamo fare meglio, ma anche le condizioni del campo non ci hanno aiutato. Avere Carolina Morace in panchina non è da tutti, riesce a darci una carica particolare. I pareggi li prendo come sconfitte e quindi potevamo andare decisamente meglio. Nel corso di questa stagione non sono ancora riuscita ad esprimermi al massimo, lavoro sodo per migliorare. Dobbiamo imparare ad essere una squadra più cinica sotto porta. Questo periodo ha inciso molto sul campionato, perché giocare una partita sì e poi altre no, fare i tamponi rende tutto più complicato a livello mentale. Purtroppo non è colpa di nessuno ma speriamo che le cose migliorino”.

