Luiz Felipe mostra le sue condizioni fisiche dall’intervento e fa una promessa ai tifosi – VIDEO

Tre settimane fa il difensore biancoceleste Luiz Felipe si è recato in una clinica in Germania per l’operazione alla caviglia, dolorante da diversi mesi. Il brasiliano ha deciso di documentare sul proprio profilo instagram il suo percorso di riabilitazione, con la speranza di tornare presto in campo. Poco fa la pubblicazione di un video dove mostra le sue condizioni fisiche a 21 giorni dall’intervento con le diverse sedute di palestra che sta effettuando per rimettersi in sesto. Insomma, tutto sembra procedere per il verso giusto con il difensore assolutamente motivato a tornare a lottare per i colori biancocelesti il prima possibile e con una promessa ai tifosi: “Tornerò presto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: