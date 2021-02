Riparte l’Integrity Tour di Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo – Oggi prima tappa con le giovanili della Lazio

Educare gli atleti fin da giovani, contrastare il match-fixing e combattere le frodi sportive, questi gli obiettivi che vedono coinvolti anche in questa stagione Lega Serie A, Sportradar AG e Istituto per il Credito Sportivo. Prendono il via gli incontri dell’Integrity Tour 2021, rivolti ai ragazzi dei settori giovanili dei Club della Lega Serie A e di quelli impegnati nel Campionato Primavera 1 TIM 2020/2021. Il primo appuntamento vedrà coinvolti oggi i ragazzi del settore giovanile della Lazio. Nel corso delle sessioni di lavoro, svolte in streaming, l’avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, spiegherà ad atleti, staff tecnici e dirigenti, il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Durante il workshop online saranno tracciati gli identikit dei cosiddetti fixers, i criminali che agganciano i giocatori per coinvolgerli nella manipolazione delle partite, attraverso tecniche di adescamento che sfociano anche in ricatti e minacce pregiudicando il futuro e la credibilità degli atleti e del calcio. “Negli ultimi mesi, anche a causa della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia Covid19 – ha sottolineato Presilla – si sta assistendo ad una pericolosa recrudescenza dei fenomeni di corruzione nello sport in Europa e nel mondo, che sembra interessare sempre di più anche le competizioni calcistiche giovanili. L’incertezza sul presente e sul futuro spinge molti ad accettare pericolosi compromessi barattando la legalità, e dunque la regolarità delle competizioni, con i guadagni facili derivanti dalla manipolazione degli eventi sportivi. Proprio in momenti come questo, è più che mai opportuno e necessario mantenere alto il livello di attenzione e vigilanza per preservare il calcio dal ricorrere di nuovi scandali. L’educazione e la formazione delle nuove generazioni sono sicuramente aspetti fondamentali della strategia di prevenzione.” Per il quinto anno consecutivo la Lega Serie A promuove la formazione e l’educazione di tutte le parti coinvolte nello spettacolo calcistico, al fine di contrastare questa problematica del mondo dello sport. “La lotta al match-fixing continua a essere una delle priorità della Lega Serie A – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. – Anche per questa stagione abbiamo deciso di offrire a tutti gli atleti un’approfondita disamina dei gravi rischi connessi alle scommesse sportive. L’obiettivo è rendere pienamente consapevoli gli atleti, fornendo loro gli strumenti per combattere questa piaga del mondo dello sport”. Sportradar, grazie alla partnership con la Lega Serie A e l’Istituto per il Credito Sportivo, prosegue la sua attività di formazione dei calciatori per rafforzare la cultura della legalità. L’educazione, la formazione e l’informazione devono accompagnare in modo stabile il controllo dei match che Sportradar svolge ufficialmente, quale organismo designato da Uefa e Fifa, in Italia e nel resto del mondo. “I valori reputazionali del calcio rappresentano – ha dichiarato Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo – un modello comportamentale che non si esaurisce al termine dei novanta minuti di gioco, ma che deve proseguire anche fuori dal campo. Il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, e la Lega Serie A promuovono un percorso di responsabilità e trasparenza anche attraverso questi confronti, per contribuire a costruire un sistema più sano nel quale le persone, ai vari livelli, vengano scelte non soltanto per le qualità tecniche o professionali, ma anche per quelle personali e morali. Come banca pubblica del Paese vogliamo poter contare su un sistema finanziariamente ed eticamente solido proiettato al futuro, garantendone così la stabilità nel tempo”. Lo riporta un comunicato stampa La Lega Serie A

