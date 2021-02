Ruben Sosa: “La Lazio sta facendo un gran lavoro. Io e Immobile saremmo una bella coppia…”

In vista della sfida di domenica tra Inter e Lazio, il doppio ex della partita Ruben Sosa è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:

“Comunque vada domenica andrà bene, visto che porto nel cuore sia Lazio che Inter. La Lazio in questa stagione sta facendo un grande lavoro. Ho seguito diverse partite, la squadra di Inzaghi mi piace molto, gioca bene e fa paura. Poi ha Immobile che è una bestia. L’Inter attacca bene ma a mio avviso non è una squadra completa ed è discontinua. Contro la Juventus, nonostante i due gol da recuperare, si è visto un atteggiamento troppo attendista. Penso che la Lazio non l’aspetterà, conosco Inzaghi e giocherà sicuramente per vincere. Giocherei affianco ad Immobile, corre tanto e non si stanca mai: saremmo una gran bella coppia”.

