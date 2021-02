Serie A, parità nell’anticipo tra Bologna e Benevento al Dall’Ara

L’anticipo della 22° giornata di Serie A tra Bologna e Benevento termina in parità sul risultato di 1-1. Inizio in salita per la squadra di Pippo Inzaghi (che ritrova il Bologna, squadra che ha allenato), costretta ad inseguire dopo solo un minuto di gioco grazie al gol di Sansone – su assist di Musa Barrow – che ha aperto le marcature. Al 60′ arriva il pareggio del Benevento con il colpo di tacco di Nicolas Viola, il quale riporta in parità la gara. Un punto a testa dunque per Mihajlovic e Inzaghi che restano rispettivamente in 13° e in 14° posizione in classifica, entrambi a 24 punti.

