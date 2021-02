Serie B, contro il Monza arriva la doppietta dell’ex Lazio Simone Palombi

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Simone Palombi è ora in forza al Pisa (arrivato dalla Lazio a titolo temporaneo). Nell’anticipo della 23° giornata di Serie B di questa sera fuori casa contro il Monza, l’attaccante si è reso protagonista del match siglando una doppietta. I due gol, realizzati in soli 12 minuti, hanno permesso alla sua squadra di vincere 2-0 contro la seconda in classifica allenata da Cristian Brocchi – altro ex biancoceleste – e di guadagnare così punti fondamentali in ottica play-off. Fin qui in stagione, il numero 9 aveva totalizzato 22 presenze con i toscani, segnando in sole due occasioni, di cui una in Coppa Italia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: