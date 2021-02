SOCIAL | La Serie A ricorda la giocata di Luis Alberto con l’Atalanta: “El Mago” | VIDEO

Sono passati poco più di dieci giorni dal successo della Lazio in casa dell’Atalanta. L’1-3 della squadra di Inzaghi ha portato, oltre che a cinque le vittorie consecutive, anche il sorpasso in classifica. Nella giornata successiva i biancocelesti hanno guadagnato altri due punti sulla squadra di Gasperini, visto il successo in casa contro il Cagliari e il pareggio dei nerazzurri contro il Torino. Nella sfida del 31 gennaio al Gewiss Stadium, oltre al risultato e alle reti, non si può non ricordare la giocata del “Mago” Luis Alberto che ha mandato in tilt tre giocatori dell’Atalanta. Il profilo ufficiale Instagram della Serie A ha voluto ricordare proprio quella giocata: il video pubblicato, che ripercorre il numero dello spagnolo, è accompagnato dalla didascalia: “El Mago”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: