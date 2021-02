SOCIAL | Luis Alberto gioca con il Carnevale e veste la maglia del Boca Juniors | FOTO

C’è voglia di sorridere e divertirsi nello spogliatoio della Lazio, forse anche per alleggerire la tensione in vista del big match contro l’Inter. Così, mentre a Formello è tutto pronto per la seduta pomeridiana, i biancocelesti si divertono tra musica e travestimenti improvvisati. Lo sa bene Luis Alberto che, prima di indossare la tenuta biancoceleste, ha vestito per qualche attimo la maglia del Boca Juniors facendo felice l’argentino Gonzalo Escalante che ha immortalato il tutto in un’ instagram stories.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: