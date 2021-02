Thomas Berthold su Lazio-Bayern: “Il calcio non si gioca sulla carta, sarà una partita interessante”

Il giorno dopo la vittoria nel Mondiale per Club del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex difensore della squadra tedesca Thomas Berthold che, in Italia, ha vestito le maglie di Verona e Roma. Con questo trofeo il Bayern si è portato a quota sei titoli in un solo anno, dopo aver vinto la Bundesliga, la Coppa di Germania, la Supercoppa di Germania, la Champions League e la Supercoppa Europea nella scorsa stagione. Il prossimo 23 febbraio ripartirà la Champions League per i tedeschi, con la sfida alla Lazio negli Ottavi di finale. Proprio in vista di questo match, Berthold ha detto la sua sulle possibilità dei biancocelesti di passare il turno: “Sulla carta la Lazio non avrebbe speranze, ma il calcio non si gioca sulla carta, bensì su un terreno di gioco. Sarà una partita interessante”.

