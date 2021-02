Bruno Giordano: ”Inzaghi e Conte si somigliano”

Domenica alle 20:45 Inter e Lazio si affronteranno in un match che vale punti pesanti in ottica scudetto e Champions League. L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha detto la sua anche riguardo i due allenatori. Ecco le sue parole: “Simone ormai è un allenatore esperto. Con la stessa squadra ha più presenze di tutti gli altri. Conte, prima con la Juve, poi con l’Italia e il Chelsea, ha ottenuto tanto. Simone ha ricompattato l’ambiente, ha vinto della coppe, ha riportato la Lazio in Champions. E’ stato fatto un grande lavoro. Si somigliano molto per certi aspetti“.

