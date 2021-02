CdS | De Vrij-Lazio, solito incrocio pericoloso

C’è anche il duello tra il leader di una difesa bunker e Immobile, ex compagno e vicecapocannoniere.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo l’episodio della sfida all’Olimpico quando Inter e Lazio combattevano per assicurarsi un posto in Champions, i rapporti tra De Vrij e la Lazio si sono incrinati: l’olandese (ai tempi giocatore biancoceleste) procurò il rigore che portò la squadra neroazzurra alla vittoria. Molte le discussioni sull’averlo schierato in campo proprio in quella partita, dato che era noto da tempo che il giocatore si sarebbe trasferito all’Inter. Da quel momento il giocatore non è stato schierato in campo contro i biancocelesti fino all’anno scorso nella partita a San Siro. Oggi l’olandese è uno dei leader della difesa neroazzurra, reduce in campionato da 4 clean-sheet consecutivi. Conte ha fatto a meno di lui solo in due occasioni, contro la Fiorentina e Genoa. A differenza dell’anno scorso (dove aveva garantito delle ottime prestazioni in difesa), quest’anno c’è stata qualche battuta a vuoto: nella fase iniziale la squadra faticava a trovare il suo equilibrio.

