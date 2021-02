CdS | Torna l’amuleto Caicedo in corsa

La punta di scorta, piaceva all’Inter ma Inzaghi lo ha trattenuto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Caicedo è stato l’attaccante più conteso all’inizio di gennaio. A causa di una fascite plantare è stato fermo tre settimane, saltando quattro partite tra ottavi e quarti di Coppa Italia. Per alcune settimane la Lazio ha dovuto fare affidamento su Muriqi, ma dopo esser stato accostato a diversi club ha ripreso subito la scena, segnando un gol alla Fiorentina e uno al Parma. Tra le società italiane interessate c’era proprio l’Inter: Conte aveva bisogno di un contraltare di Lukaku. Lotito e Tare, se fosse arrivata una proposta da 8 milioni di euro, lo avrebbero lasciato partire, monetizzando il cartellino di un giocatore di 32 anni in scadenza nel 2022. D’altro canto anche Inzaghi ha voluto che il giocatore restasse alla Lazio per restare competitivi in Champions. Nella gara di domani Caicedo sarà in panchina ma potrebbe entrare a partita in corso.

Nella giornata di ieri la società biancoceleste ha concesso il nulla osta alla Uefa per Benfica–Arsenal di Europa League, in calendario il 18 febbraio allo Stadio Olimpico. La partita non poteva essere giocata in Portogallo per le restrizioni legate al Covid. La sfida cade a due giorni da Lazio–Sampdoria e a cinque da Lazio–Bayern di Champions.

