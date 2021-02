CorSera | Dodici espulsi (compreso Inzaghi) in 12 sfide

Un espulso a partita: la media delle 12 sfide tra Lazio e Inter da quando Inzaghi siede sulla panchina biancoceleste.

Come riportato dal Corriere della Sera, Inzaghi è stato allontanato due volte (nel 2016 in Serie A; nel 2019 in Coppa); tre rossi per i neroazzurri Murillo, Miranda e Sensi; sette volte è stato espulso un giocatore biancoceleste. Stesso destino per alcuni dei calciatori della Lazio degli ultimi anni tra cui Radu, Lulic e Patric. L’ultimo rosso è stato quello di Immobile, nell’episodio enfatizzato dal giocatore neroazzurro Vidal. A quanto riportano i numeri la Lazio ha avuto 28 giocatori espulsi, di cui il 25% proprio contro l’Inter.

